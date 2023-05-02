Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в последние месяцы наша армия еще больше эволюционировала.

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Журналисты The Atlantic встретились с украинскими военными

В The Atlantic рассказали, что журналисты издания после нескольких часов езды по грунтовой дороге, покрытой камнями, грязью и выбоинами, встретили украинскую пехотную бригаду.

Их артиллерийское подразделение имеет на вооружении оружие, которое выглядит так, будто могло использоваться во время войны СССР в Афганистане в 1980-х годах, и хранит его в сараях и складах,

– сообщило издание.

Бойцы были бодры и настаивали, чтобы журналисты поели в их армейской столовой. Хотя они и могут находить российские цели с помощью программного обеспечения на своих планшетах, у бойцов не так много боеприпасов, чтобы их поразить.

"В шутку один из них предложил нам соглашение: "Если вы дадите нам еще несколько HIMARS сейчас (мобильных ракетных установок американского производства, которые имеют решающее значение для обороны Украины), после войны мы построим вам несколько беспилотников", – добавили журналисты.

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Украинская армия перестала быть советской

Необыкновенная природа этой низовой боевой силы, а также еще более необычный диапазон ее физических и технологических возможностей помогают объяснить, почему украинцев недооценивали в начале конфликта и почему их способности так трудно оценить сейчас.

По словам Резникова, Вашингтон и Брюссель полагали, что в войне "большая советская армия будет воевать с маленькой советской армией" и, конечно, победит. Однако после российского вторжения в Крым в 2014 году первыми вставшими на защиту людьми были добровольцы с Майдана.

"Они взяли винтовки и уехали на Восток", – добавил министр.

В том же году патриотически настроенные украинцы также пошли работать на оборонную промышленность или создали общественные организации, которые и сегодня помогают военным.

Старая украинская армия формировалась годами негативного отбора, привлекая наименее образованных и наименее амбициозных. В свою очередь, новую армию сейчас формируют самые образованные и амбициозные.

За последние месяцы она эволюционировала еще больше. В тренировочных лагерях в странах НАТО украинские войска учатся пользоваться западными боевыми танками, управлять новыми видами артиллерии и, прежде всего, проводить общевойсковые операции, которые станут частью летнего наступления, чтобы добиться "оперативной совместимости". По словам Резникова, она будет на уровне, которого наша армия никогда раньше не пыталась добиться.