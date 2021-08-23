Всего в мероприятии приняли участие 11 первых леди разных стран. Часть гостей присоединилась в онлайн-режиме.

Важно В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентельменов

Вместе с экспертами они обсудили важные вызовы, в частности, связанные с пандемией COVID-19. После этого гостей мероприятия пригласили на праздничный обед. Стоит заметить, что стол был изысканным и разнообразным.

На шведской линии можно увидеть:

картофель, запеченный в тосканских травах,

куриный рулет с овощами в панчете с соусом пармезан,

а также много-много разных закусок.

Чем угощали гостей на саммите первых леди и джентельменов / Фото с телеграм-канала Новини.LIVE

Что известно о саммите первых леди и джентельменов

Киевский саммит первых леди и джентльменов является аполитичным событием и сугубо гуманитарным форумом. По его результатам должны подписать совместную декларацию.

Вопросы, которые обсудят гости мероприятия

доступ к медицинским услугам;

внедрение программ ментального здоровья;

будущее системы образования;

обеспечение равных возможностей;

преодоление дискриминации.

Модератором мероприятия стала ведущая и амбассадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. А с приветственным словом выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Инициатор саммита Елена Зеленская выразила надежду, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед странами.