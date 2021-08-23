Всего в мероприятии приняли участие 11 первых леди разных стран. Часть гостей присоединилась в онлайн-режиме.
Важно В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентельменов
Вместе с экспертами они обсудили важные вызовы, в частности, связанные с пандемией COVID-19. После этого гостей мероприятия пригласили на праздничный обед. Стоит заметить, что стол был изысканным и разнообразным.
На шведской линии можно увидеть:
- картофель, запеченный в тосканских травах,
- куриный рулет с овощами в панчете с соусом пармезан,
- а также много-много разных закусок.
Чем угощали гостей на саммите первых леди и джентельменов / Фото с телеграм-канала Новини.LIVE
Что известно о саммите первых леди и джентельменов
Киевский саммит первых леди и джентльменов является аполитичным событием и сугубо гуманитарным форумом. По его результатам должны подписать совместную декларацию.
Вопросы, которые обсудят гости мероприятия
- доступ к медицинским услугам;
- внедрение программ ментального здоровья;
- будущее системы образования;
- обеспечение равных возможностей;
- преодоление дискриминации.
Модератором мероприятия стала ведущая и амбассадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. А с приветственным словом выступила первая леди Украины Елена Зеленская.
Инициатор саммита Елена Зеленская выразила надежду, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед странами.