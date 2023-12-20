В среду, 20 декабря, об этом стало известно. Телеканалы TVP Info и TVP3 менее чем через час прекратили вещание, сайт TVPinfo – не работает. Также было уволено руководство информационного агентства PAP.
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Реформация медиа по-польски
Коалиция новоиспеченного премьер-министра Дональда Туска пообещала создать новые медиа, которые в своей работе будут придерживаться более сбалансированного подхода.
В то же время, накануне Сейм, парламент Польши, принял постановление "О восстановлении правового порядка, беспристрастности и целостности государственных СМИ и РАР".
Кроме того, другие польские СМИ публикуют кадры, на которых видно, что в здания государственных медиа прибыли полицейские.
Правоохранителей вызвали депутаты от другой оппозиционной партии "Суверенная Польша". Политики этой силы жаловались, что члены наблюдательного совета от минкульта зашли в офисы медиа якобы незаконно.
"Они убежали", – говорит женский голос на ролике на польском языке, в то время как полицейские стучат в дверь, надеясь, что им откроют. Собственно, должны им открыть представители наблюдательного совета, которых прислало правительство.
Варшавская полиция прибыла по вызову оппозиции в офисы государственного медиа: видео депутата от партии "Суверенная Польша" Себастьяна Лукашевича
Осенние выборы: что нужно знать
- Следует сказать, что в последние 8 лет власть в Польше удерживала партия "Право и справедливость". На парламентских выборах в октябре 2023 года она не набрала необходимого количества голосов, хоть и получила первое место.
- Коалицию сформировали следующие партии: "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польская крестьянская партия, "Новая левая". Итого они набрали более 50% голосов, что помогло отстранить от власти "ПиС".
- Новым премьер-министром был назначен Дональд Туск – его называют еврооптимистом, сторонником Украины и одним из наиболее опытных политиков в мире, что может вывести Польшу на правильную тропу.