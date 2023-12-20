В среду, 20 декабря, об этом стало известно. Телеканалы TVP Info и TVP3 менее чем через час прекратили вещание, сайт TVPinfo – не работает. Также было уволено руководство информационного агентства PAP.

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Реформация медиа по-польски

Коалиция новоиспеченного премьер-министра Дональда Туска пообещала создать новые медиа, которые в своей работе будут придерживаться более сбалансированного подхода.

В то же время, накануне Сейм, парламент Польши, принял постановление "О восстановлении правового порядка, беспристрастности и целостности государственных СМИ и РАР".

Важно! За это решение проголосовали 244 депутата, были против 84 избранника, 16 депутатов воздержались. Не поддержала документ оппозиция, в частности, партия "Право и справедливость".

Кроме того, другие польские СМИ публикуют кадры, на которых видно, что в здания государственных медиа прибыли полицейские.

Правоохранителей вызвали депутаты от другой оппозиционной партии "Суверенная Польша". Политики этой силы жаловались, что члены наблюдательного совета от минкульта зашли в офисы медиа якобы незаконно.

"Они убежали", – говорит женский голос на ролике на польском языке, в то время как полицейские стучат в дверь, надеясь, что им откроют. Собственно, должны им открыть представители наблюдательного совета, которых прислало правительство.

Варшавская полиция прибыла по вызову оппозиции в офисы государственного медиа: видео депутата от партии "Суверенная Польша" Себастьяна Лукашевича

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