В отчете американского Института изучения войны говорится, что российские СМИ распространили комментарии Медведева в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" (АиФ) 17 июля.

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Медведев в этом интервью российскому изданию заявил, что "не зря" Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в блок в течение следующих 10 лет, и сделал вывод, что Украина "никогда" не вступит в НАТО, поскольку до 2034 года сменится руководство НАТО, и поэтому "вполне возможно, что пресловутой страны 404 (пренебрежительное использование кода компьютерной "ошибки" 404, что означает, что Украина не является реальным государством) также не будет существовать.

Аналитики ISW заметили, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года – скорее, это был косвенный подтекст его заявлений, – но российские СМИ, включая кремлевскую ленту новостей ТАСС, немедленно начали публиковать статьи с такими заголовками, как "Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году" и "Медведев предсказал исчезновение Украины до 2034 года".

Специалисты Института изучения войны отметили, что то, как российские СМИ сейчас редактируют заявления Медведева, имеет несколько последствий. Прежде всего, прямое предположение, что Россия сможет "уничтожить Украину" до 2034 года, является обещанием российской общественности, что Россия сможет выиграть войну и достичь своей цели – уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия. Таким образом, это создает осторожные информационные условия и общественные ожидания относительно войны, которая продлится еще одно десятилетие, но которая завершится желаемой для России "победой".

Также этот российский нарратив прямо и решительно подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и еще больше подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа.

В отчете говорится, что ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если же эти условия предусматривают уничтожение Украины и ее народа в течение следующих 10 лет.