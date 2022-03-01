Такое расследование провели журналисты издания "Думская". Они связались с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады России, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

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Большие десантные корабли врагов должны были причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу. Перед этим оккупанты должны были ударить по окрестностям из систем залпового огня.

В это время в заливе летали вертолеты врага и большое количество беспилотников. В то же время украинская ПВО и другие защитники Одессы были готовы дать решительный отпор противнику.

Бунт на кораблях врага

Однако в последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

По информации СМИ, на российских кораблях произошел настоящий бунт. Армейцы России отказались выполнять приказ и штурмовать побережье Одессы.

Отметим, международные партнеры Украины, которые постепенно закрывают свое воздушное пространство для России, далее могут закрывать также и морское.

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