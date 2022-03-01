Таке розслідування провели журналісти видання "Думська". Вони зв'язались із родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади Росії, яка дислокується в окупованому Криму.

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Великі десантні кораблі ворогів мали причалити до замінованого та заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу. Перед цим окупанти мали вдарити по околицях із систем залпового вогню.

У цей час у затоці літали вертольоти ворога та велика кількість безпілотників. Водночас українська ППО та інші захисники Одеси були готові дати рішучу відсіч противнику.

Бунт на кораблях ворога

Однак у останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість залишити затоку.

За інформацію ЗМІ, на російських кораблях стався справжній бунт. Армійці Росії відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси.

Зауважимо, міжнародні партнери України, які поступово закривають свій повітряний простір для Росії, далі можуть закривати також і морський.

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