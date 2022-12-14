По данным СМИ, Байден подпишет план предоставления Украине системы ЗРК Patriot – дорогостоящих и эффективных систем. В то же время, это произойдет только после того, как Пентагон ответит на все его вопросы.
примите во внимание Данилов опубликовал красноречивый намек на фоне новостей о Patriot для Украины
В частности, говорится об:
- обучении;
- техническом обслуживании;
- законности передачи;
- влиянии на военную способность США.
Работа над параметрами программы подготовки уже идет. Вероятно, она состоится в Германии.
Данные от CNN
Тем временем в CNN заявили, что Штаты уже завершают планирование по отправке ЗРК Patriot Украина и. Положительные новости могут сообщить в ближайшее время. Сначала план должен одобрить глава Пентагона. Далее документ будет направлен на подпись Байдену.
ЗРК Patriot помогут частично вернуть безопасность в украинские города.
На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала