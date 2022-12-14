За даними ЗМІ, Байден підпише план надання Україні системи ЗРК Patriot – дорогих та ефективних систем. Водночас це станеться лише після того, як Пентагон відповість на всі його запитання.

Зауважте Данілов опублікував промовистий натяк на тлі новин про Patriot для України

Зокрема, мовиться про:

навчання;

технічне обслуговування;

законність передач;

вплив на військову здатність США.

Робота над параметрами програми підготовки вже триває. Ймовірно, вона відбудеться у Німеччині.

Дані від CNN

Тим часом у CNN заявили, що Штати вже завершують планування щодо відправлення ЗРК Patriot Україні. Позитивні новини можуть повідомити найближчим часом. Спершу план має схвалити очільник Пентагона. Далі документ направлять на підпис Байдену.

Важливо! Олексій Резніков – міністр оборони – у грудні розповів, що Україна може отримати ЗРК Patriot. Водночас вочевидь це станеться вже на наступному етапі війни. Жодних деталей міністр оборони наразі не розповів.

ЗРК Patriot допоможуть частково повернути безпеку в українські міста.



На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу