Председатель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что "все это далеко от реальности", передает 24 Канал.

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Что говорят в ЦПД о возможности ядерного удара?

Британская газета The Telegraph написала, что "отчаявшийся Путин" может взяться за ядерное оружие.

Издание считает, что угрозы российского диктатора и его окружения еще с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году показывают, что они действительно рассматривают этот вариант всерьез.

Россия может это сделать якобы, чтобы сломать сопротивление Украины.

Однако, в Центре противодействия дезинформации опровергли заявления этого британского издания.

Классическое правило медиа на Западе: раз в год бери и поднимай тему возможной ядерки от Путина по Украине и просмотры гарантированы,

– отметил Андрей Коваленко.

Он отметил – все далеко от реальности, как это было и раньше.