Голова ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що "все це далеко від реальності", передає 24 Канал.
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Що кажуть у ЦПД про можливість ядерного удару?
Британська газета The Telegraph написала, що "зневірений Путін" може взятися за ядерну зброю.
Видання вважає, що погрози російського диктатора і його оточення ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році показують, що вони дійсно розглядають цей варіант всерйоз.
Росія може це зробити нібито, щоб зламати опір України.
Однак, у Центрі протидії дезінформації спростували заяви цього британського видання.
Класичне правило медіа на Заході: раз на рік бери та підіймай тему можливої ядерки від Путіна по Україні і перегляди гарантовані,
– зауважив Андрій Коваленко.
Він наголосив – все далеко від реальності, як це було й раніше.