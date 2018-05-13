СМИ назвали национальность нападавшего с ножом на людей в Париже

Мужчина, который напал 12 мая на прохожих в центре Парижа, является выходцем из Чечни. Возраст нападавшего составляет примерно 20 лет.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа. По информации Europe 1, говорится о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", – говорится в сообщении радиостанции.

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Отмечается, что нападавший не имел при себе никаких документов, но "следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

По информации телеканала BFMTV, нападавший 1997 года рождения.

Добавим, что родители нападавшего помещены под стражу.

Напомним, 12 мая вечером в центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум 2 погибших вместе с нападавшим и многих раненых.