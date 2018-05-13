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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ЗМІ назвали національність нападника із ножем на людей у Парижі

2401 Читать новость на русском
Напад із ножем на людей у Парижі: що відомо про нападника
Напад із ножем на людей у Парижі: що відомо про нападника / Фото з вільних мереж

Чоловік, який напав 12 травня на перехожих у центрі Парижа є вихідцем із Чечні. Вік нападника становить приблизно 20 років.

Про це повідомляє радіостанція Europe 1 із посиланням на власні джерела.

"Поліцейські змогли встановити ім'я нападника в II окрузі Парижа. За інформацією Europe 1, мовиться про вихідця з Чечні приблизно 20-річного віку", – мовиться у повідмоленні радіостанції.

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Зазначається, що нападник не мав при собі жодних документів, "але слідчі встановили його особу завдяки відбиткам пальців".

За інформацією телеканалу BFMTV, нападник був 1997 року народження.

Додамо, що батьки нападника поміщені під варту.

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше 2 загиблих разом з нападником та багатьох поранених.

Теги: Новини Франції Теракт Чечня Кримінальні новини Тероризм
Джерело: 24 Канал
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