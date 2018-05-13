ЗМІ назвали національність нападника із ножем на людей у Парижі

Чоловік, який напав 12 травня на перехожих у центрі Парижа є вихідцем із Чечні. Вік нападника становить приблизно 20 років.

Про це повідомляє радіостанція Europe 1 із посиланням на власні джерела.

"Поліцейські змогли встановити ім'я нападника в II окрузі Парижа. За інформацією Europe 1, мовиться про вихідця з Чечні приблизно 20-річного віку", – мовиться у повідмоленні радіостанції.

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Зазначається, що нападник не мав при собі жодних документів, "але слідчі встановили його особу завдяки відбиткам пальців".

За інформацією телеканалу BFMTV, нападник був 1997 року народження.

Додамо, що батьки нападника поміщені під варту.

Нагадаємо, 12 травня ввечері у центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше 2 загиблих разом з нападником та багатьох поранених.