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СМИ неправильно интерпретировали: посол объяснил ситуацию с закупками оружия в США

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Посол Украины в США Валерий Чалый (крайний слева)
Посол Украины в США Валерий Чалый (крайний слева) / Facebook

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый объяснил информацию, которая накануне появилась в СМИ о закупке Украиной в США специализированного военного оборудования по противовоздушной обороне.

Накануне в ряде СМИ со ссылкой на посла Украины в США появилась информация о том, что Киев направил в Вашингтон запрос покупки систем противовоздушной обороны стоимостью в 750 миллионов долларов за единицу.

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Позже Валерий Чалый заявил, что в СМИ неправильно интерпретировали его слова, пишет "Радио Свобода".

К сожалению, многие СМИ неправильно интерпретировали то, что я говорил, связав куски из разных частей интервью. Действительно, то, что мы постоянно ведем эту работу – это правда. Но говорить, что есть конкретный запрос и на сколько (систем ПВО – ред.) – это закрытая информация,
– подчеркнул дипломат.

В то же время он заверил, что работа в этом направлении "ведется и она будет продолжаться".

На вопрос, откуда в СМИ появились данные о конкретных суммах, Чалый ответил, что был "теоретический" вопрос, сколько теперь стоят системы противовоздушной обороны.

"Я говорил, что в магазинах такие системы не купишь, и назвал приблизительные оценки стоимости", – сказал в свое оправдание посол.

Накануне посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Соединенные Штаты завершат предоставление Украине безопасностной помощи в рамках оборонного бюджета США на сумму 250 миллионов долларов при условии, что государство выполнит ряд условий по осуществлению реформ.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики СМИ Деньги Медиа Оружие
Источник: 24 Канал
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