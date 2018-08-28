Какое военное оборудование и за сколько Украина намерена купить в США: посол ответил

Украина нуждается в военном оборудовании с противовоздушной обороны, а также в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах, и уже подала запрос властям Соединенных Штатов относительно покупки соответствующих систем на сумму в 750 миллионов долларов за единицу.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "Радио НВ".

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По его словам, Украина подала запрос властям Соединенных Штатов относительно покупки систем противовоздушной обороны стоимостью в 750 миллионов долларов за единицу, тогда как украинской армии необходимы как минимум три соответствующие военные комплексы.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, – это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", – подчеркнул дипломат.

По его словам, таким образом Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

"Соответствующий запрос был обнародован на высшем и высоком уровне, а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном", – добавил Чалый.

В то же время другие подробности он отказался рассказывать, ссылаясь на секретность этой информации.

Напомним, ранее Валерий Чалый заявлял, что Соединенные Штаты завершат предоставление Украине безопасностной помощи в рамках оборонного бюджета США на сумму 250 у миллионов долларов при условии, что государство выполнит ряд условий по осуществлению реформ.