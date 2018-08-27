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США выдвинули условия для предоставления военной помощи Украине

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США назвали условия для предоставления военной помощи Украине
США назвали условия для предоставления военной помощи Украине / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки завершат предоставление Украине политики помощи в рамках оборонного бюджета США на сумму 250 миллионов долларов при условии, что государство выполнит ряд условий по проведению реформ.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый во время встречи с журналистами в МИД, передает "Європейська правда".

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Ранее 24 Канал сообщал, что 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает выделение Министерством обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В то же время, по словам дипломата, Вашингтон готов предоставить половину предусмотренной помощи без выполнения дополнительных условий, однако Украина получит остальные только "в обмен" на реформы.

"Эти средства придут под определенными условиями. Если мы продолжим реформирование (ВСУ и оборонно-промышленного комплекса, – "24"), то мы получаем остальное", – сказал посол.

По его словам, существует определенный календарный план выполнения условий. В частности, условием на текущий год было принятие закона о нацбезопасности.

Это мы выполнили. На следующий год у нас другие условия – это прозрачность закупки вооружений, то есть прозрачность Укроборонпрома, новые подходы в работе ВПК,
– подчеркнул Чалый.

Напомним, ранее Валерий Чалый рассказал, что власть США не предоставляет финансовой или личной поддержки ни одному из кандидатов в президенты Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Деньги Оружие Реформы Бюджет
Источник: 24 Канал
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