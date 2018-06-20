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СМИ рассказали, как частный предприниматель "арендовал" срочников для работ на заводе

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В Днепре "арендовали" срочников: солдатам приказали работать на частном заводе
В Днепре "арендовали" срочников: солдатам приказали работать на частном заводе / Соцсети

В Днепре группу солдат-срочников заставили работать на частного предпринимателя. В частности, их из военной части "арендовали", чтобы те на частном заводе грузили бетонные бордюры и тротуарную плитку.

Как сообщает ТСН, таким рабским трудом солдат возмутились случайные свидетели, которые и засняли все на видео.

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Вместо освоения автоматов и тактики поведения в бою срочники вручную грузят огромные бетонные изделия: 10 поддонов –  это ежедневная норма для каждого из них. Работники завода уверяют, что солдаты работают легально. "Вон есть старший их, вон есть военная часть, можете туда обратиться", –  советуют они. Военные старшего назвать не захотели, а от расспросов вдруг бросились наутек, словно по команде. Однако потеряли доказательство –  военную фуражку с гербом Украины,
–  подчеркивается в материале.

В комментарии журналистам военные со своей стороны подтвердили эту информацию. По их словам, за такую работу они получают по 35 гривен на двоих, правда, как подчеркнули солдаты, не такой они себе представляли службу.

Зато заместитель командира 26-го объединенного отряда Олег Срибный утверждает, что о сдаче солдат в аренду и речи не может быть.

"При таком тотальном контроле, даже с вашей стороны, сильно не побалуешься. Чтобы за пять гривен заработать, а после того найти приключения и чтобы тебя выгнали из армии", –  отметил он.

По его версии, отряд сейчас строит казармы, поэтому, возможно, что на заводе просто забирали строительные материалы.

Кроме того, как утверждают журналисты, согласно документам договор сотрудничества с заводом есть, но на другие работы –  приготовление бетонного раствора. Относительно заказчика, то им оказался частный предприниматель, поэтому военные выполняют его пожелания почти полгода за более чем 100 тысяч гривен. Печати на договоре нет.

Теги: Новости Украины Скандал Деньги Строительство Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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