15:50
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

ЗМІ розповіли, як приватний підприємець "орендував" строковиків для робіт на заводі

632 Читать новость на русском
Дніпрі "орендували" строковиків: солдатам наказали працювати на приватному заводі
Дніпрі "орендували" строковиків: солдатам наказали працювати на приватному заводі / Соцмережі

У Дніпрі групу солдатів-строковиків змусили працювати на приватного підприємця. Зокрема, їх з військової частини "орендували", аби ті на приватному заводі вантажили бетонні бордюри та тротуарну плитку.

Як повідомляє ТСН, такою рабською працею солдатів обурилися випадкові свідки, які і відзняли все на відео.

Читайте також: Демарш морських піхотинців перед Порошенком: бійці батальйону масово звільняються

Замість опанування автоматів і тактики поведінки в бою строковики вручну вантажать величезні бетонні вироби: 10 піддонів – це щоденна норма для кожного з них. Працівники заводу запевняють, що солдати працюють легально. "Он є старший їхній, он є військова частина, можете туди звернутися", – радять вони. Військові старшого назвати не схотіли, а від розпитувань раптом кинулися навтьоки, немов за командою. Проте загубили докази – військовий кашкет з гербом України, 
– підкреслюється у матеріалі.

У коментарі журналістам військові зі свого боку підтвердили цю інформацію. За їхніми словами, за так роботу вони отримують по 35 гривень на двох, щоправда, як підкреслили солдати, не такою вони собі уявляли службу.

Натомість заступник командира 26-го об’єднаного загону Олег Срібний переконує, що про здачу солдатів в оренду й мови не може бути.

"За такого тотального контролю, навіть із вашого боку, сильно не побалуєшся. Щоби за п’ять гривень заробити, а після того знайти пригоди та щоби тебе вигнали з армії", – зауважив він.

За його версією, загін нині будує казарми, тож, можливо, що на заводі просто забирали будівельні матеріали.

Крім того, як стверджують журналісти, відповідно до документів договір співпраці з заводом є, але на інші роботи – приготування бетонного розчину. Щодо замовника, то ним виявився приватний підприємець, тож військові виконують його побажання майже півроку за понад 100 тисяч гривень. Печатки на договорі немає.

Теги: Новини України Скандал Міністерство оборони України Будівництво Гроші Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
362
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук