ЗМІ розповіли, як приватний підприємець "орендував" строковиків для робіт на заводі

У Дніпрі групу солдатів-строковиків змусили працювати на приватного підприємця. Зокрема, їх з військової частини "орендували", аби ті на приватному заводі вантажили бетонні бордюри та тротуарну плитку.

Як повідомляє ТСН, такою рабською працею солдатів обурилися випадкові свідки, які і відзняли все на відео.

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Замість опанування автоматів і тактики поведінки в бою строковики вручну вантажать величезні бетонні вироби: 10 піддонів – це щоденна норма для кожного з них. Працівники заводу запевняють, що солдати працюють легально. "Он є старший їхній, он є військова частина, можете туди звернутися", – радять вони. Військові старшого назвати не схотіли, а від розпитувань раптом кинулися навтьоки, немов за командою. Проте загубили докази – військовий кашкет з гербом України,

– підкреслюється у матеріалі.

У коментарі журналістам військові зі свого боку підтвердили цю інформацію. За їхніми словами, за так роботу вони отримують по 35 гривень на двох, щоправда, як підкреслили солдати, не такою вони собі уявляли службу.

Натомість заступник командира 26-го об’єднаного загону Олег Срібний переконує, що про здачу солдатів в оренду й мови не може бути.

"За такого тотального контролю, навіть із вашого боку, сильно не побалуєшся. Щоби за п’ять гривень заробити, а після того знайти пригоди та щоби тебе вигнали з армії", – зауважив він.

За його версією, загін нині будує казарми, тож, можливо, що на заводі просто забирали будівельні матеріали.

Крім того, як стверджують журналісти, відповідно до документів договір співпраці з заводом є, але на інші роботи – приготування бетонного розчину. Щодо замовника, то ним виявився приватний підприємець, тож військові виконують його побажання майже півроку за понад 100 тисяч гривень. Печатки на договорі немає.