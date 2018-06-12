Демарш морських піхотинців перед Порошенком: бійці батальйону масово звільняються
Бійці Першого окремого Феодосійського батальйону морської піхоти, які влаштували відкритий демарш перед Президентом України Петром Порошенком, масово подають рапорти на звільнення.
Про це повідомляє InfoResist із посиланням на джерела в батальйоні.
Нагадаємо, що 23 травня Порошенко з офіційним візитом відвідав Миколаїв, де зустрівся з українськими військовими та взяв участь у урочистостях з нагоди Дня морської піхоти. Так, під час заходу бійці Першого окремого Феодосійського батальйону морської піхоти, який не зрадив присягу та до останнього чинив опір окупантам у Криму, влаштували перед гарантом відкритий демарш.
За словами морських піхотинців, рапорти на звільнення вони почали подавати в день демаршу, 23 травня, після візиту офіцерів зі штабу Військово-морських сил на чолі з командувачем Ігорем Воронченком. За інформацією видання, рапорти на звільнення подали близько 20 морських піхотинців, серед яких були й офіцери.
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У рапортах на звільнення бійці вказали формулювання: "Прошу вас звільнити мене, тому що мені не виплатили бойові винагороди". Мовиться про так звані "бойові тисячі".
При цьому морські піхотинці зазначили, що це лише формальний привід піти з батальйону. Реальними ж причинами масового звільнення бійців є те, що т. в. о. командира батальйону Євген Бова не користується повагою в особового складу. За словами морпіхів, комбат зовсім не вирішує проблеми батальйону, а "просто слухає".
Зазначається, що після того, як бійці подали рапорти на звільнення, до них приїхали контррозвідники і почали проводити "роз'яснювальні бесіди". Морпіхів лякали доганами, стягненнями і переведеннями в інші частини. Тож під погрозами деякі бійці забрали свої рапорти.
Я не бачив особисто цих рапортів. Може, хтось їх бачив, кому вони вважали за потрібне ці рапорти надати. А про рапорти я нічого поки не знаю,
– розповів у коментарі виданню командир батальйону.
Коментуючи той факт, що в розпорядженні журналістів є лист "Пояснення-зведення" за підписом помічника командира батальйону з правової роботи, в якому описується ситуація, що склалася з рапортами, і пояснюється неможливість відправити у відставку морпіхів, Бова порадив звернутися з цим питанням "як мінімум у прес-центр 36-ї бригади морської піхоти".
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З 36-ою бригадою журналістам зв’язатися не вдалося, тож вони звернулися по коментар до прес-центру ВМС. Так, начальник прес-служби Олег Чалик повідомив, що у нього немає інформації про те, що бійці цього батальйону масово пишуть рапорти на звільнення.