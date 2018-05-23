Українські військові знову влаштували відкритий демарш перед Порошенком, – ЗМІ

23 травня Президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідав Миколаїв, де зустрівся з українськими військовими та взяв участь у урочистостях з нагоди Дня морської піхоти. Так, під час заходу бійці Першого Феодосійського Окремого батальйону морської піхоти, який не зрадив присягу та до останнього чинив опір окупантам у Криму, влаштували перед гарантом відкритий демарш.

Про це розповів колишній представник батальйону, передає Inforesist.

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"Морські піхотинці не змінюють традиціям! Сьогодні в рамках урочистостей у день морської піхоти в Миколаєві відбувалася зміна кольору берету та символіки морської піхоти України. Морські піхотинці 1-ФОБМП відмовилися змінювати присягу та увійшли в парадний стрій під час урочистостей у своїх українських чорних беретах. Збереження символіки є символом збереження боєздатності та традицій, залишків колективів, які вели та ведуть боротьбу з ворогом, і не тільки у лавах морської піхоти, а й у всіх Збройних силах", – зазначив він.

Водночас видання з посиланням на власні джерела додає, що група військовослужбовців вийшла на плац та вишикувалася перед президентом і керівництвом армії в чорних беретах. Як підкреслюється, таким чином вони продемонстрували протест проти нових військових головних уборів.

"Є кілька причин такого вчинку. Одна з них – погане ставлення до військовослужбовців. Ми виступаємо проти фасадної реформи в армії. Командування не цінує особовий склад. Їм все одно, піде людина, чи ні. Який у нього бойовий досвід. У них звичайна відмазка – завжди знайдуть нову людину. Це радянський підхід до управління колективами, він не підходить у воєнний час", – розповів у коментарі ресурсу один із учасників акції.

За його словами, військові цю проблему неодноразово піднімали, але вище керівництво її постійно ігнорувало та намагалося замовчати, відтак ситуація загострювалася все більше.

І ми дійшли того, що було оголошено цей захід і особовий склад, ветерани ухвалили рішення саботувати це красиво, культурно. Ми хотіли показати, що ми – не якийсь набрід, у нас є своя думка і ми не суперечимо ніяким наказам нашого командування. Уже почалися погрози "якщо ви зробите, вас всіх звільнять. Зараз буде розбір польотів у військовій частині. Приїде командувач, міністр. Не знаю чим закінчиться. Але це неодноразова акція. Вона не стосується беретів, це комплексна проблема,

– підкреслив морський піхотинець.

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За інформацією ЗМІ, участь у протесті взяли близько 100 осіб. Зазначається, що частина учасників напередодні самовільно покинула розташування частини та деякі з протестувальників вже не служать у морській піхоті.

Видання нагадує, що у останніх декількох місяців в інтернеті розгорілася суперечка щодо кольору берету морської піхоти. Деякі з морпіхів висловили протест проти зміни чорного на колір "морської хвилі". Натомість група реформаторів Міноборони на чолі з журналістом Віталієм Гайдукевичем стверджували, що чорний колір берета – радянська спадщина, яку сьогодні носять морські піхотинці Росії.

Нагадаємо, нещодавно під час церемонії вручення нагород Invictus Games один з ветеранів війни на Донбасі Олег Толмачов не захотів тиснути руку президентові Петру Порошенку.