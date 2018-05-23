Порошенко заявив про створення нових військ

З 23 травня в Україні починають діяти нові війська – Морська піхота у складі Військово-морських сил, а створено їх буде у Миколаївській області. Крім того, щороку у цей день відзначатиметься День морської піхоти України.

Таку заяву зробив український президент Петро Порошенко під час візиту до Миколаєва.

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"Сьогодні у Миколаївській області даємо "зелене світло" на створення нових військ — Морської піхоти України у складі Військово-морських сил України. І це відбудеться сьогодні в Миколаєві", – наголосив гарант.

Також президент сповістив, що у Миколаєві він збирається взяти участь і у спуску на воду нового корабля.

"Я, як президент і верховний головнокомандуючий Військово-Морських Сил України ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який відтепер буде святкуватися на державному рівні 23 травня", – додав Порошенко.

Крім того, під час церемонії він підписав відповідний указ.

Що таке Морська піхота Військово-Морських Сил ЗС України? Це рід військ, який призначено для дій у морських (повітряних) десантах, ведення наступального бою на морському узбережжі, оборони військово-морських баз, ділянок узбережжя й важливих берегових об'єктів.