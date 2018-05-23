14:57
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко заявив про створення нових військ

271 Читать новость на русском
У Миколаєві створять підрозділ Морської піхоти у складі ВМС, — Порошенко
У Миколаєві створять підрозділ Морської піхоти у складі ВМС, — Порошенко / Anadolu Agenc

З 23 травня в Україні починають діяти нові війська – Морська піхота у складі Військово-морських сил, а створено їх буде у Миколаївській області. Крім того, щороку у цей день відзначатиметься День морської піхоти України.

Таку заяву зробив український президент Петро Порошенко під час візиту до Миколаєва.

Читайте також: Порошенко схвалив перейменування ВДВ

"Сьогодні у Миколаївській області даємо "зелене світло" на створення нових військ — Морської піхоти України у складі Військово-морських сил України. І це відбудеться сьогодні в Миколаєві", – наголосив гарант.

Також президент сповістив, що у Миколаєві він збирається взяти участь і у спуску на воду нового корабля.

"Я, як президент і верховний головнокомандуючий Військово-Морських Сил України ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який відтепер буде святкуватися на державному рівні 23 травня", – додав Порошенко.

Крім того, під час церемонії він підписав відповідний указ.

Що таке Морська піхота Військово-Морських Сил ЗС України? Це рід військ, який призначено для дій у морських (повітряних) десантах, ведення наступального бою на морському узбережжі, оборони військово-морських баз, ділянок узбережжя й важливих берегових об'єктів.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 817
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сьогодні, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 3692
Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
сьогодні, 11:09 Скільки українців планують виїхати за кордон: основні напрямки
2934
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 792
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1536
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук