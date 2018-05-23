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Порошенко заявил о создании новых войск

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В Николаеве создадут подразделение Морской пехоты в составе ВМС, — Порошенко
В Николаеве создадут подразделение Морской пехоты в составе ВМС, — Порошенко / Anadolu Agenc

С 23 мая в Украине начинают действовать новые войска – Морская пехота в составе Военно-морских сил, а созданы они будут в Николаевской области. Кроме того, ежегодно в этот день отмечается День морской пехоты Украины.

Такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко во время визита в Николаев.

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"Сегодня в Николаевской области даем "зеленый свет" на создание новых войск — Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины. И это произойдет сегодня в Николаеве", – подчеркнул гарант.

Также президент сообщил, что в Николаеве он собирается принять участие в спуске на воду нового корабля.

"Я, как президент и верховный главнокомандующий Военно-Морских Сил Украины, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет праздноваться на государственном уровне 23 мая", – добавил Порошенко.

Кроме того, во время церемонии он подписал соответствующий указ.

Что такое Морская пехота Военно-Морских Сил ВС Украины?
Это род войск, который предназначен для действий в морских (воздушных) десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, обороны военно-морских баз, участков побережья и важных береговых объектов.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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