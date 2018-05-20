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Толмачова, що не потиснув руку Порошенку, силою затримали правоохоронці

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Олег Толмачов
Олег Толмачов / Соцмережі

19 травня під час футбольного матчу у Черкасах між "Черкаським Дніпром" і "Сумами" сталася масова бійка за участю силовиків і уболівальників. У результаті правоохоронці затримали кількох фанатів, до числа яких входив і ветеран війни на Донбасі Олег Толмачов. Останній прославився тим, що нещодавно не потиснув руку українському президенту Петру Порошенку.

Про це сам воїн написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вболіваючи вже понад 11 років за клуб "Черкаський Дніпро", прийшов підтримати команду на стадіон. Через некомпетентні дії поліції був незаконно затриманим її представниками. Нічого дивного, просто необґрунтовані силові дії поліції, і як наслідок синці та забої у вболівальників, які висловили свій протест президенту клубу Володимиру Лашкулу за те, що той виставив всіх гравців на трансфер та поводиться з клубом, які своєю іграшкою,
– зауважив він.

Також колишній воїн оприлюднив фото, на якому видно, як його затримують силовики.

Толмачов, Черкаси, спорт, футбол, поліція, затримання
Силовики затримали Толмачова під час масових заворушень у Черкасах 

До слова, видання "Бомба News" переконує, що Толмачова правоохоронці сильно побили.

"Особу, що зі спини била та калічила хлопця, встановлено. Не думаю, що це адекватне застосування сили. Бити лежачих і зі спини — суто почерк "беркутні", – підкреслює автор матеріалу.

Масова бійка між уболівальниками та силовиками у Черкасах: відео 

Натомість сам активіст, який також є членом "національного корпусу" нічого про своє побиття не згадав.

"Все – нормально, всіх затриманих відпустили", – додав Толмачов.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Черкасах на Центральному стадіоні сталася бійка між вболівальниками та поліцією, в взяло участь близько 200 людей. У результаті правоохоронці затримали щонайменше 30 осіб.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Сутички Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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