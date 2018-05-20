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Толмачева, не пожавшего руку Порошенко, силой задержали правоохранители

287 Читати новину українською
Олег Толмачев
Олег Толмачев / Соцсети

19 мая во время футбольного матча в Черкассах между "Черкасским Днепром" и "Сумами" произошла массовая драка с участием силовиков и болельщиков. В результате правоохранители задержали нескольких фанатов, в число которых входил и ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев. Последний прославился тем, что недавно не пожал руку украинскому президенту Петру Порошенко.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

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Болея уже более 11 лет за клуб "Черкасский Днепр", пришел поддержать команду на стадион. Вследствие некомпетентных действий полиции был незаконно задержан ее представителями. Ничего удивительного, просто необоснованные силовые действия полиции, и как следствие синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимиру Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом, как со своей игрушкой,
– отметил ветеран войны.

Также бывший воин обнародовал фото, на котором видно, как его задерживают силовики.

Толмачев, Черкассы, спорт, футбол, полиция, задержание
Силовики задержали Толмачева во время массовых беспорядков в Черкассах

К слову, издание "Бомба News" утверждает, что Толмачева правоохранители сильно избили.

"Лицо, со спины бившее и искалечившее парня, установлено. Не думаю, что это адекватное применение силы. Бить лежащих и со спины – сугубо почерк "беркутни", – подчеркивает автор материала.

Массовая драка между болельщиками и силовиками в Черкассах: видео

Вместе с тем, сам активист, который также является членом "Национального корпуса" ничего о своем избиении не вспомнил.

"Все – нормально, всех задержанных отпустили", – добавил Толмачев.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Черкассах на Центральном стадионе произошла драка между болельщиками и полицией, в которой приняло участие около 200 человек. В результате правоохранители задержали не менее 30 человек.

Теги: Новости Украины Криминальные новости столкновения Полиция Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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