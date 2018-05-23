Украинские военные снова устроили открытый демарш перед Порошенко – СМИ

23 мая Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посетил Николаев, где встретился с украинскими военными и принял участие в торжествах по случаю Дня морской пехоты. Так, во время мероприятия бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты, который не предал присягу и до последнего сопротивлялся оккупантам в Крыму, устроили перед гарантом открытый демарш.

Об этом рассказал бывший представитель батальона, передает Inforesist.

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"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались менять присягу и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех Вооруженных силах", – отметил он.

В то же время издание со ссылкой на собственные источники добавляет, что группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед президентом и руководством армии в черных беретах. Как подчеркивается, таким образом они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.

"Есть несколько причин такого поступка. Одна из них – плохое отношение к военнослужащим. Мы выступаем против фасадной реформы в армии. Командование не ценит личный состав. Им все равно, пойдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка – всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время", – рассказал в комментарии ресурса один из участников акции.

По его словам, военные эту проблему неоднократно поднимали, но высшее руководство ее постоянно игнорировало и пыталось замолчать, поэтому ситуация накалялась все больше.

И мы дошли до того, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы – не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не возражаем никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы "если вы сделаете, вас всех уволят. Сейчас будет разбор полетов в военной части. Приедет командующий, министр. Не знаю чем закончится. Но это неоднократная акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема,

– подчеркнул морской пехотинец.

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По информации СМИ, участие в протесте приняли около 100 человек. Отмечается, что часть участников накануне самовольно покинула расположение части и некоторые из протестующих уже не служат в морской пехоте.

Издание напоминает, что в последние несколько месяцев в интернете разгорелся спор относительно цвета берета морской пехоты. Некоторые из морпехов выразили протест против изменения черного на цвет "морской волны". Зато группа реформаторов Минобороны во главе с журналистом Виталием Гайдукевичем утверждали, что черный цвет берета – советское наследие, которое сегодня носят морские пехотинцы России.

Напомним, недавно во время церемонии вручения наград Invictus Games один из ветеранов войны на Донбассе Олег Толмачев не захотел пожимать руку президенту Петру Порошенко.