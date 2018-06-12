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Демарш морских пехотинцев перед Порошенко: бойцы батальона массово увольняются

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Бойцы 1-го отдельного Феодосийского батальона морской пехоты подают рапорты на увольнение
Бойцы 1-го отдельного Феодосийского батальона морской пехоты подают рапорты на увольнение / Иллюстративное фото

Бойцы Первого отдельного Феодосийского батальона морской пехоты, которые устроили открытый демарш перед Президентом Украины Петром Порошенко, массово подают рапорты на увольнение.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источники в батальоне.

Напомним, что 23 мая Порошенко с официальным визитом посетил Николаев, где встретился с украинскими военными и принял участие в торжествах по случаю Дня морской пехоты. Так, во время мероприятия бойцы Первого отдельного Феодосийского батальона морской пехоты, который не предал присягу и до последнего сопротивлялся оккупантам в Крыму, устроили перед гарантом открытый демарш.

По словам морских пехотинцев, рапорты на увольнение они начали подавать в день демарша, 23 мая, после визита офицеров из штаба Военно-морских сил во главе с командующим Игорем Воронченко. По информации издания, рапорты на увольнение подали около 20 морских пехотинцев, среди которых были и офицеры.

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В рапортах об увольнении бойцы указали формулировку: "Прошу вас освободить меня, потому что мне не выплатили боевые награды". Говорится о так называемых "боевых тысячах".

При этом морские пехотинцы отметили, что это лишь формальный повод уйти из батальона. Реальными же причинами массового увольнения бойцов является то, что в. в. о. командира батальона Евгений Бова не пользуется уважением у личного состава. По словам морпехов, комбат совсем не решает проблемы батальона, а "просто слушает".

Отмечается, что после того, как бойцы подали рапорты на увольнение, к ним приехали контрразведчики и начали проводить "разъяснительные беседы". Морпехов пугали выговорами, взысканиями и переводами в другие части. Поэтому под угрозами некоторые бойцы забрали свои рапорты.

Я не видел лично этих рапортов. Может, кто их видел, кому они считали нужным эти рапорты предоставить. А о рапортах я ничего пока не знаю,
– рассказал в комментарии изданию командир батальона.

Комментируя тот факт, что в распоряжении журналистов оказалось письмо "Пояснение-сведение" с подписью помощника командира батальона по правовой работе, в котором описывается ситуация, сложившаяся с рапортами, и объясняется невозможность отправить в отставку морпехов, Бова посоветовал обратиться с этим вопросом "как минимум в пресс-центр 36-й бригады морской пехоты ".

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С 36-й бригадой журналистам связаться не удалось, поэтому они обратились за комментарием в пресс-центр ВМС. Так, начальник пресс-службы Олег Чалык сообщил, что у него нет информации о том, что бойцы этого батальона массово пишут рапорты на увольнение.

Теги: Новости Украины Скандал Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины Новости Николаева Феодосия
Источник: 24 Канал
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