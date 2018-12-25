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      Сын Каддафи написал письмо Путину с просьбой о поддержке: детали

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      Сейф аль-Іслам
      Сейф аль-Іслам / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році у Лівії відбудуться президентськ вибори. Син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам попросив владу Росію про підтримку.

      Об этом сообщает  Bloomberg со ссылкой на источник.

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      Сейф аль-Ислам лично передал письмо Владимиру Путину через заместителя главы МИД России Михаила Богданова.

      В письме он выразил надежду, что РФ станет посредником в переговорах с различными политическими силами в Ливии и предоставит ему финансовую помощь.

      Наша позиция заключается в том, что никто не должен быть изолированным и исключенным из политической жизни Ливии. Сейф аль-Ислам имеет поддержку конкретных племен в Ливии, и должен быть частью общего политического процесса,
      – заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

      Богданов также сказал, что РФ поддерживает контакты со всеми сторонами в Ливии.

      "Мы поддерживаем их всех", – подчеркнул представитель Путина на Ближнем Востоке.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Ливия
      Источник: 24 Канал
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