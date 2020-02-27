СМИ сообщили название и дату запуска телеканала для оккупированных территорий

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий "Дім" / "Дом" – именно в двух вариациях на разных языках. Впрочем, вероятно, его запуск может не состояться 1 марта, как это планировалось ранее.

Название нового телеканала утверждал лично Президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Детектор медиа".

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Дизайн логотипа нового телеканала будет таким, что его название можно будет прочитать в двух вариантах – как украинский "Дім", так и российской "Дом".

Презентацию телеканала проведут в понедельник, 2 марта, в 15 часов. А начать свою трансляцию он должен был бы 1 или 2 марта. Однако "Укринформ" со ссылкой на члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского сообщает, что 1 марта "Дом" точно не начнет вещание.

Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещание на территориях с особым режимом. Сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов. Без них телеканал фактически не сможет вещать,

– пояснил Костинский.

При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку представленных заказчиком документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.

Что известно о телеканале для оккупированных территорий?

Телеканал для временно оккупированных территорий должен вести свою трансляцию на украинском и русском языках, а по формату быть развлекательно-информационным. Свое вещание он должен вести на базе телеканала UATV.



Идею о создании такого телеканала Владимир Зеленский высказывал, еще будучи кандидатом на пост президента Украины. Тогда он говорил, что это поможет увереннее чувствовать себя в условиях информационной войны, которую ведет Россия.