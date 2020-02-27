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      ЗМІ повідомили назву і дату запуску телеканалу для окупованих територій

      - Читать новость на русском
      Телеканал для окупованих територій отримає назву "Дім" / "Дом" / kuma.city

      Новостворений телеканал для окупованих територій "Дім" / "Дом" – саме у двох варіаціях різними мовами. Втім, імовірно, його запуск може не відбутися 1 березня, як це планувалося раніше.

      Назву нового телеканалу затверджував особисто Президент України Володимир Зеленський, пише "Детектор медіа".

      До слова: В Україні заборонили ще три російські канали: які саме

      Дизайн логотипу нового телеканалу буде таким, що його назву можна буде прочитати у двох варіантах – як українською "Дім", так і російською "Дом".

      Презентацію телеканалу проведуть у понеділок, 2 березня, о 15 годині. А розпочати своє мовлення він мав би 1 або 2 березня. Втім "Укрінформ" з посиланням на члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського повідомляє, що 1 березня "Дім" точно не розпочне мовлення.

      Телеканал має отримати ліцензію від Нацради і дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом. На сьогодні телеканал UATV не звертався до нас за отриманням відповідних дозвільних документів. Без них телеканал фактично не зможе мовити,
      – пояснив Костинський.

      При цьому він уточнив, що регулятору знадобиться декілька тижнів на опрацювання поданих мовником документів і на безпосередню видачу тимчасових дозволів.

      Що відомо про телеканал для окупованих територій?Телеканал для тимчасово окупованих територій має вести своє мовлення української і російською мовами, а за форматом бути розважально-інформаційним. Своє мовлення він має вести на базі телеканалу UATV.

      Ідею про створення такого телеканалу Володимир Зеленський висловлював, ще будучи кандидатом на пост президента України. Тоді він говорив, що це допоможе впевненіше почуватися за умов інформаційної війни, яку веде Росія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Медіа ЗМІ Новини політики Війна на Донбасі Окуповані території
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