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СМИ сообщили о роли окружения Путина в убийстве "рупора Кремля" Лесина

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СМИ сообщили о роли окружения Путина в убийстве "рупора Кремля" Лесина

Бывшего главу "Газпром-медиа" Михаила Лесина в американском Вашингтоне в 2015 году забили насмерть головорезы, которых нанял один из российских олигархов, близкий к окружению действующего хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в материале известного издания Buzzfeed со ссылкой на источники в ФБР, одним из которых выступает автор так называемого "досье на Трампа" Кристофер Стил.

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По словам разведчика, в своем докладе он использовал данные высокопоставленных источников в Москве. Согласно им, Стил делает вывод, что Лесина избили по заказу некоего российского олигарха, с которым тот поссорился.

Как подчеркивается в документе, для нападения были наняты сотрудники российских спецслужб: им приказали избить Лесина, но не убивать, однако он скончался от полученных травм.

Заметим, что имя олигарха, который заказал избиение Лесина, в публикации не называется, правда утверждается, что он близок к президенту России Владимиру Путину. Однако о том, знал ли Путин об организации нападения на Лесина, источники издания не сообщили.

К слову, один из самых влиятельных людей на российском медийном рынке был убит перед встречей с представителями министерства юстиции США, которые должны были расспросить его об особенностях работы пропагандистского телеканала RT, который, собственно, Лесин и основал.

Напомним, 12 марта в Лондоне нашли мертвым 68-летнего Николая Глушкова, который в свое время возглавлял "Аэрофлот" и был одним из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского, также найденного мертвым в своем доме недалеко от Лондона в 2013 году. По словам родных, на шее Глушкова были видны следы удушения.

Кто такой Михаил Лесин? Умер 5 ноября 2015 в отеле в центре Вашингтона. Занимал должность министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций в 1999-2004 годах. В 2004-2009 годах был советником президента России, занимался вопросами развития СМИ и информационных технологий. Возглавлял "Газпром-медиа" и создал международный рупор российской пропаганды – телеканал Russia Today.

Теги: Новости России Медиа Жертвы Криминальные новости Владимир Путин Новости США
Источник: 24 Канал
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