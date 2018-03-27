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ЗМІ сповістили про роль оточення Путіна у вбивстві "рупора Кремля" Лєсіна

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ЗМІ сповістили про роль оточення Путіна у вбивстві "рупора Кремля" Лєсіна

Колишнього очільника "Газпром-медіа" Михайла Лєсіна у американському Вашингтоні в 2015 році забили на смерть головорізи, яких найняв один із російських олігархів, що є близьким до оточення чинного господаря Кремля Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі відомого видання Buzzfeed з посиланням на джерела у ФБР, одним із яких виступає автор так званого "досьє на Трампа" Крістофер Стіл.

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За словами розвідника, у своїй доповіді він використав дані високопоставлених джерел в Москві. Відповідно до них, Стіл робить висновок, що Лєсіна побили на замовлення якогось російського олігарха, з яким той посварився.

Як підкреслюється у документі, для нападу було найнято співробітників російських спецслужб: їм наказали побити Лєсіна, але не вбивати, однак він помер від отриманих травм.

Зауважимо, що ім'я олігарха, який замовив побиття Лєсіна, в публікації не називається, щоправда стверджується, що він є близьким до президента Росії Володимира Путіна. Однак про те, чи знав Путін про організацію нападу на Лєсіна, джерела видання не повідомили.

До слова, одного із найвпливовіших осіб на російському медійному ринку було вбито перед зустріччю з представниками міністерства юстиції США, які мали розпитати його про особливості роботи пропагандистського телеканалу RT, який власне Лєсін і заснував.

Нагадаємо,, 12 березня у Лондоні знайшли мертвим 68-річного Миколу Глушкова, який свого часу очлював "Аерофлот" та був одним із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського, також знайденого мертвим у своєму будинку неподалік Лондона у 2013 році. За словами рідних, на шиї Глушкова було видно сліди удушення.

Хто такий Михайло Лєсін? Помер 5 листопада 2015 року в готелі в центрі Вашингтона. Займав посаду міністра у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій в 1999-2004 роках. У 2004-2009 роках був радником президента Росії, займався питаннями розвитку ЗМІ та інформаційних технологій. Очолював "Газпром-медіа" та створив міжнародний рупор російського пропаганди – телеканал Russia Today.

Теги: Новини Росії Новини США Кримінальні новини Володимир Путін Жертви Медіа
Джерело: 24 Канал
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