СМИ сообщили о VIP-камере Манафорта в американской тюрьме
Бывший член предвыборного штаба действующего хозяина Белого Дома Дональда Трампа и экс-советник президента-беглеца Виктора Януковича Пол Манафорт сейчас находится в федеральной тюрьме в штате Вирджиния, правда первую ночь он провел в камере с пометкой "VIP".
Об этом сообщает The New York Post.
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По информации издания, Манафорт попал в тюрьму в городе Уорсо, штат Вирджиния, примерно в 150 километрах к югу от Вашингтона.
Отмечается, что, согласно тюремным записям, он занял свою камеру в пятницу, 15 июня, в 20:22 по местному времени.
"Он – очень важный заключенный (Very Important Prisoner – VIP – 24 канал), – иронично заметили журналисты ресурса.
Напомним, 15 июня суд изменил меру пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Взяли его под стражу прямо в зале суда. Такое решение федеральный судья принял после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей.
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