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ЗМІ сповістили про VIP-камеру Манафорта в американській в'язниці

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Дуже важливий в'язень Пол Манафорт
Дуже важливий в'язень Пол Манафорт / Getty Images

Колишній член передвиборчого штабу чинного господаря Білого Дому Дональда Трампа та екс-радник президента-втікача Віктора Януковича Пол Манафорт наразі перебуває у федеральній в'язниці у штаті Вірджинія, щоправда першу ніч він провів у камері з позначкою"VIP".

Про це повідомляє The New York Post.

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За інформацією видання, Манафорт потрапив до в'язниці в місті Уорсо, штат Вірджинія, приблизно у 150 кілометрах на південь від Вашингтона.

Зазначається, що, відповідно до тюремних записів, він зайняв свою камеру в п'ятницю, 15 червня, о 20:22 за місцевим часом.

"Він – дуже важливий в'язень (Very Іmportant Prisoner – VIP – 24 канал), – іронічно зауважили журналісти ресурсу.

Нагадаємо, 15 червня суд змінив запобіжний захід Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Взяли його під варту прямо у залі суду. Таке рішення федеральний суддя ухвалив після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, що розслідує справу про можливе втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.
 

Теги: Новини США Пол Манафорт Новини політики
Джерело: 24 Канал
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