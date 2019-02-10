Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
Взрыв и пожар произошли в булочной вранцузького города. В результате инцидента погибли два человека – женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали.
Французские СМИ сообщили об инциденте в сети интернет.
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В частности, издание AFP сообщило о том, что жертвами пожара стали женщина и ребенок. Еще четыре человека были госпитализированы с повреждениями.
Отмечается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх. Сейчас пожарным удалось локализовать пожар. О причинах взрыва не сообщается.
Издание La Plume Libre сообщило, что к ликвидации пожара привлечены 75 спасателей и 27 пожарных автомобилей.
Источник: 24 Канал
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