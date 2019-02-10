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      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы

      26 Читати новину українською
      Во французском городке прогремел взрыв
      Во французском городке прогремел взрыв / LPLdirect

      Взрыв и пожар произошли в булочной вранцузького города. В результате инцидента погибли два человека – женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали.

      Французские СМИ сообщили об инциденте в сети интернет.

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      В частности, издание AFP сообщило о том, что жертвами пожара стали женщина и ребенок. Еще четыре человека были госпитализированы с повреждениями.

      Отмечается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх. Сейчас пожарным удалось локализовать пожар. О причинах взрыва не сообщается.

      Издание La Plume Libre сообщило, что к ликвидации пожара привлечены 75 спасателей и 27 пожарных автомобилей.

       

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      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Взрыв Пожар Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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