Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы

Взрыв и пожар произошли в булочной вранцузького города. В результате инцидента погибли два человека – женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Французские СМИ сообщили об инциденте в сети интернет.

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В частности, издание AFP сообщило о том, что жертвами пожара стали женщина и ребенок. Еще четыре человека были госпитализированы с повреждениями.

Deux personnes, dont un enfant, sont mortes ce soir à Lyon, et quatre autres ont été légèrement blessées après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de deux étages, a-t-on appris auprès du parquet de Lyon #AFP pic.twitter.com/0EASYwXAOS — Agence France-Presse (@afpfr) 9 лютого 2019 р.

Отмечается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх. Сейчас пожарным удалось локализовать пожар. О причинах взрыва не сообщается.

Издание La Plume Libre сообщило, что к ликвидации пожара привлечены 75 спасателей и 27 пожарных автомобилей.