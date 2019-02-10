У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви

Вибух і пожежа сталися в булочній вранцузького міста. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – жінка та дитина. Ще чотири людини постраждали.

Французькі ЗМІ повідомили про інцидент у мережі інтернет.

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Зокрема, видання AFP повідомило про те, що жертвами пожежі стали жінка та дитина. Ще чотирьох осіб було госпіталізовано з ушкодженнями.

Deux personnes, dont un enfant, sont mortes ce soir à Lyon, et quatre autres ont été légèrement blessées après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de deux étages, a-t-on appris auprès du parquet de Lyon #AFP pic.twitter.com/0EASYwXAOS — Agence France-Presse (@afpfr) 9 лютого 2019 р.

Зазначається, що вибух стався на першому поверсі. Вогонь від пожежі став розповсюджуватися вгору. Наразі пожежникам вдалося локалізували пожежу. Про причини вибуху не повідомляється.

Видання La Plume Libre повідомило, що до ліквідації пожежі залучено 75 рятувальників та 27 пожежних авто.