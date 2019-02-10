У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви
Вибух і пожежа сталися в булочній вранцузького міста. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – жінка та дитина. Ще чотири людини постраждали.
Французькі ЗМІ повідомили про інцидент у мережі інтернет.
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Зокрема, видання AFP повідомило про те, що жертвами пожежі стали жінка та дитина. Ще чотирьох осіб було госпіталізовано з ушкодженнями.
Зазначається, що вибух стався на першому поверсі. Вогонь від пожежі став розповсюджуватися вгору. Наразі пожежникам вдалося локалізували пожежу. Про причини вибуху не повідомляється.
Видання La Plume Libre повідомило, що до ліквідації пожежі залучено 75 рятувальників та 27 пожежних авто.
Джерело: 24 Канал
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