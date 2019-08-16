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      СМИ: Трамп выразил интерес в приобретении Гренландии

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить в Дании остров и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения.

      Издание Wall Street Journal сообщает, что среди ключевых обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Отмечается, что Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

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      Некоторые из советников американского президента поддержали такую ​​его идею, назвав ее экономически целесообразной, в то время как другие считают, что речь идет о "мимолетное увлечение" Трампа, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к этой идее, неизвестно.

      В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях с Ираном.

      Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

      Также возможность приобрести остров в 1867 году изучал госдепартамент США.

      Что известно о Гренландии?Это крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Королевства Дании, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые, за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии около 56 тысяч человек.

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      Теги: Дональд Трамп Дания Новости США
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