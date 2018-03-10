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СМИ узнали о первой попытке Трампа подружиться с Путиным в 2013 году

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Трамп в 2013 году пытался подружиться с Путиным
Трамп в 2013 году пытался подружиться с Путиным / Фото из открытых источников

Свою первую попытку установить прямые контакты с властями России действующий президент США Дональд Трамп предпринял в 2013 году. Тогда он написал личное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пригласил его на конкурс "Мисс Вселенная", который проходил в Москве.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с письмом.

Отмечается, что свое письмо Трамп написал в июне 2013 года, и этот его поступок является первой известной попыткой американского лидера установить прямые контакты с властями России.

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Кроме того, примерно в это время Трамп написал в своем Twitter: "Как думаете, Путин приедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре в Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом".

По данным издания, Путин сначала принял приглашение, однако в последний момент отменил свой визит, отправив Трампу "дружеское письмо" и шкатулку в качестве сувенира.

Отмечается, что на сегодня письмо Трампа передано команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В свою очередь, адвокат американского президента Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал эту информацию издания "абсурдом".

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп Выборы в США
Источник: 24 Канал
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