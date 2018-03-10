ЗМІ дізналися про першу спробу Трампа потоваришувати з Путіним у 2013 році

Свою першу спробу встановити прямі контакти з владою Росії чинний президент США Дональд Трамп зробив у 2013 році. Тоді він написав особистого листа президентові Росії Володимирові Путіну, в якому запросив його на конкурс "Міс Всесвіт", що проходив у Москві.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на кілька джерел, знайомих з листом.

Зазначається, що свого листа Трамп написав у червні 2013 року і цей його вчинок є першою відомою спробою американського лідера встановити прямі контакти з владою Росії.

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Окрім того, приблизно в цей час Трамп написав у своєму Twitter: "Як думаєте, Путін приїде на конкурс "Міс Всесвіт", який пройде в листопаді у Москві? Якщо так, то він стане моїм новим кращим другом".

За даними видання, Путін спершу прийняв запрошення, проте в останній момент скасував свій візит, надіславши Трампові "дружнього листа" і шкатулку в якості сувеніра.

Наголошується, що на сьогодні Трампового листа передано команді спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує справу про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року. У свою чергу, адвокат американського президента Джон Дауд заявив, що не знайомий із листом і назвав цю інформацію видання "абсурдом".