СМИ узнали, с кем встречается Джастин Теру после развода с Дженнифер Энистон

Как сообщают западные СМИ, актер Джастин Теру после развода с Дженнифер Энистон уже закрутил новый роман. Избранницей 46-летнего Теру якобы стала 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз.

Их видели вместе за ужином, и Теру казался очарованным своей новой девушкой, рассказывают источники.

Теру говорит, что они с Петрой только друзья, но источники уверяют, что он увлечен девушкой

Петра Коллинз

Кроме того, Джастин и Петра были знакомы еще до расставания с Энистон. Актер выложил в своем Instagram фотографию, на которой обозначил новую возлюбленную.

Добавим, что ранее Теру приписывали роман со стилисткой Хлой Хартштейн.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о разводе 16 февраля 2018.