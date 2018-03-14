СМИ узнали, с кем встречается Джастин Теру после развода с Дженнифер Энистон
Как сообщают западные СМИ, актер Джастин Теру после развода с Дженнифер Энистон уже закрутил новый роман. Избранницей 46-летнего Теру якобы стала 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз.
Их видели вместе за ужином, и Теру казался очарованным своей новой девушкой, рассказывают источники.
Теру говорит, что они с Петрой только друзья, но источники уверяют, что он увлечен девушкой
Петра Коллинз
Кроме того, Джастин и Петра были знакомы еще до расставания с Энистон. Актер выложил в своем Instagram фотографию, на которой обозначил новую возлюбленную.
Добавим, что ранее Теру приписывали роман со стилисткой Хлой Хартштейн.
Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о разводе 16 февраля 2018.
Источник: Daily Mail
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