Четырех украинских яхтсменов уже 2 сутки удерживают в аэропорту Мехико. При этом правоохранители никак не объяснили причины задержания, более того – у мужчин забрали документы и телефоны.

Украинцев задержали в Мексике, в аэропорту Мехико, забрали у них телефоны и документы, а еще и не дают воды и еды. Об этом написало издание "Апостроф" 2 января.

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Об инциденте рассказал журналистам Артем Шекольян – капитан яхты, на которой планировали выйти в море граждане Украины Владимир Кулик, Александр Орлюк, Александр Конев и Руслан Беляев.

Что известно о задержании украинцев в аэропорту Мехико

По словам Шекольяна, все документы у яхтсменов были, все в порядке, но представители мексиканской миграционной службы их изъяли. При этом расспрашивали о подробностях поездки. Капитан судна рассказал, что:

Его яхта должна была выйти на маршрут в Калифорнийском заливе.

Мужчины прилетели в Мехико 1 января в 19:30 из Амстердама.

Электронную визу они оформили заранее, опыт таких перелетов есть.

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Поэтому "то, что происходит сейчас, не поддается никаким объяснениям". Капитан также отметил, что в изоляторе мексиканской миграционной службы находятся и другие украинцы – едва ли не 15 человек.

Перспективы у них сложные. Некоторые не знают языка и не понимают, чего от них хотят. Безусловно, консул должен быть более активным,

– заявил Шекольян.

Он утверждает, что задержанные украинцы не смогли связаться с посольством и родными. Я кобы украинский консул сначала отказался оказывать помощь, но потом сделал это – после неоднократных требований и звонков в Киев и Брюссель.

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Другой капитан украинской яхты Павел Непша рассказал, что 2 января от украинского консульства получил следующую информацию: