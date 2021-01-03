Чотирьох українських яхтсменів вже 2 добу тримають в аеропорту Мехіко. При цьому правоохоронці ніяк не пояснили причини затримання, ба більше – у чоловіків забрали документи та телефони.

Українців затримали в Мексиці, в аеропорту Мехіко, забрали у них телефони та документи, а ще й не дають води та їжі. Про це написало видання "Апостроф" 2 січня.

Читайте також Росія заявила про звільнення з полону у Лівії трьох росіян та українця

Про інцидент розповів журналістам Артем Шекольян – капітан яхти, на якій планували вийти в море громадяни України Володимир Кулик, Олександр Орлюк, Олександр Конєв і Руслан Бєляєв.

Що відомо про затримання українців в аеропорту Мехіко

За словами Шекольяна, усі документи у яхтсменів були, усі в порядку, але представники мексиканської міграційної служби їх вилучили. При цьому розпитували про подробиці поїздки. Капітан судна розповів, що:

Його яхта мала вийти на маршрут у Каліфорнійській затоці.

Чоловіки прилетіли до Мехіко 1 січня о 19:30 з Амстердама.

Електронну візу вони оформили заздалегідь, досвід таких перельотів є.

Тести ПЛР на коронавірус негативні також є.

Тож "те, що відбувається зараз, не піддається жодним поясненням". Капітан також зауважив, що в ізоляторі мексиканської міграційної служби перебувають й інші українці – чи не 15 людей.

Перспективи у них складні. Деякі не знають мови та не розуміють, чого від них хочуть. Безумовно, консул має бути активнішим,

– заявив Шекольян.

Він стверджує, що затримані українці не змогли зв'язатися з посольством і рідними. Начебто український консул спершу відмовився надавати допомогу, але потім зробив це – після неодноразових вимог та дзвінків до Києва й Брюсселя.

Радимо прочитати Щоб усі українці, хто в полоні в Криму та на Донбасі, опинились на волі, – побажання Сенцова

Інший капітан української яхти Павло Непша розповів, що 2 січня від українського консульства отримав таку інформацію: