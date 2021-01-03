Кількох українців утримують в аеропорту Мехіко без води та зв'язку, – ЗМІ
Чотирьох українських яхтсменів вже 2 добу тримають в аеропорту Мехіко. При цьому правоохоронці ніяк не пояснили причини затримання, ба більше – у чоловіків забрали документи та телефони.
Українців затримали в Мексиці, в аеропорту Мехіко, забрали у них телефони та документи, а ще й не дають води та їжі. Про це написало видання "Апостроф" 2 січня.
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Про інцидент розповів журналістам Артем Шекольян – капітан яхти, на якій планували вийти в море громадяни України Володимир Кулик, Олександр Орлюк, Олександр Конєв і Руслан Бєляєв.
Що відомо про затримання українців в аеропорту Мехіко
За словами Шекольяна, усі документи у яхтсменів були, усі в порядку, але представники мексиканської міграційної служби їх вилучили. При цьому розпитували про подробиці поїздки. Капітан судна розповів, що:
- Його яхта мала вийти на маршрут у Каліфорнійській затоці.
- Чоловіки прилетіли до Мехіко 1 січня о 19:30 з Амстердама.
- Електронну візу вони оформили заздалегідь, досвід таких перельотів є.
- Тести ПЛР на коронавірус негативні також є.
Тож "те, що відбувається зараз, не піддається жодним поясненням". Капітан також зауважив, що в ізоляторі мексиканської міграційної служби перебувають й інші українці – чи не 15 людей.
Перспективи у них складні. Деякі не знають мови та не розуміють, чого від них хочуть. Безумовно, консул має бути активнішим,
– заявив Шекольян.
Він стверджує, що затримані українці не змогли зв'язатися з посольством і рідними. Начебто український консул спершу відмовився надавати допомогу, але потім зробив це – після неодноразових вимог та дзвінків до Києва й Брюсселя.
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Інший капітан української яхти Павло Непша розповів, що 2 січня від українського консульства отримав таку інформацію:
- До міграційної служби Мексики вже звернулися з офіційним запитом щодо безпідставного затримання громадян України.
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