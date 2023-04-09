Соучредитель рекламного агентства TABASCO продемонстрировал свою украинофобскую позицию, пишет 24 Канал. Он высмеял публикацию Оксена Лисового, в которой министр образования отмечает важность украинского языка.

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Смирнов обвиняет в манипуляциях

Смирнов в иронической манере заметил, что в нашем государстве появился министр образования и науки украинского языка. Примечательно, что свою публикацию он написал на русском языке, а затем вообще ее удалил или скрыл.

Вероятно, вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди говорят на переменах,

– написал он.



Сообщение Смирнов со своей страницы удалил или скрыл / Скриншот

Соучредитель агентства отметил, что министр должен являться менеджером, в интересах которого развитие государства. В свою очередь, по его мнению, и Лисового другие приоритеты, связанные с предстоящими выборами.

Интересно, что сообщение с обвинением Лисового исчезло. На своей странице он распространил другую публикацию со словами: "Человек является патриотом той страны, на языке которой у него написана краденая диссертация!". Таким образом, он решил в очередной раз напомнить о скандале, разгоревшемся вокруг министра образования.



Смирнов распространил другой пост, связанный с Лисовым / Скриншот

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Институт репутации в действии

Максим Нефедов заметил, что с рекламным агентством все еще сотрудничают ряд компаний в Украине. В частности, JSC Ukreximbank, Министерство здравоохранения, Наша Ряба, Национальный банк Украины, Kernel, Оболонь, Teva Ukraine и другие. Его заинтересовало, как их ценности соотносятся с ценностями подрядчика.

В то же время он добавил, что компании Vodafone и ОККО отметили, что больше с агентством не сотрудничают. Укргазбанк, которому компания 2 года назад сняла 2 ролика, тоже больше не работает с ней.

А еще он обратил внимание на реакцию самой Tabasco. Рекламное агентство опубликовало заявление на своей странице в сети. В нем отметили, что не несут ответственности за личное мнение Смирнова, высказанное не от имени агентства.

Команда агентства не разделяет высказанную точку зрения. Агентство поддерживает становление украинского языка как неотъемлемого атрибута украинского Независимости,

– говорится в заявлении.

Пользователей сети такая реакция не удовлетворила. Они спросили, будет ли какая-нибудь ответственность Смирнова за эти заявления. Кроме того, обратили внимание на то, что сайт агентства по умолчанию открывается на русской версии, что нарушает действующее законодательство.