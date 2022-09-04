По мнению военного эксперта Петра Черника, по состоянию на сегодня у россиян нет полноценных сил для организации больших оперативных прорывных наступлений. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Держание в постоянном напряжении логично для всей линии разграничения, которая достаточно велика – более 1000 километров,
– подчеркнул военный эксперт.
Вероятно, россияне хотят отвлечь внимание от стягивания техники на Херсонское направление.
"Есть восточная военная мудрость: "Война – это путь обмана". Скрытая концентрация войск на одном направлении и, наоборот, показательная на другом – основа основ оперативного искусства", – сказал Черник.
Петр Черник считает, что более стратегическим для оккупантов должен оставаться восточный плацдарм – Донетчина.
"В начале войны они объявили признание псевдореспублик в ОРДЛО, и выход на админграницы является логичным", – заметил военный эксперт. Однако, как будет складываться ситуация в каждой точке фронта – спрогнозировать сложно.
Война маневренная, война очень активная, тональность огневых поражений высокая, и даже обычный феномен везения никто не отменял,
– подытожил Черник.
Ситуация на Изюмском направлении: коротко
- Оккупанты снова пытались наступать в Изюмском районе. Но ВСУ успешно отбили атаку врага – российские оккупанты отошли, понеся потери.
- Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что планы россиян на Изюмском направлении полностью провалились. Дело в том, что оттуда российская армия планировала подойти к Славянску и Краматорску, чтобы оцепить украинские силы. Однако оккупанты не смогли этого сделать из-за сопротивления ВСУ, проблемы с логистикой и низкого боевого духа.
- Так, на Изюмском направлении появляется возможность для контрнаступления ВСУ. Подразделения оккупантов там истощены и просят о ротации и доукомплектации.
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