По мнению военного эксперта Петра Черника, по состоянию на сегодня у россиян нет полноценных сил для организации больших оперативных прорывных наступлений. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Держание в постоянном напряжении логично для всей линии разграничения, которая достаточно велика – более 1000 километров,

– подчеркнул военный эксперт.

Вероятно, россияне хотят отвлечь внимание от стягивания техники на Херсонское направление.

"Есть восточная военная мудрость: "Война – это путь обмана". Скрытая концентрация войск на одном направлении и, наоборот, показательная на другом – основа основ оперативного искусства", – сказал Черник.

Петр Черник считает, что более стратегическим для оккупантов должен оставаться восточный плацдарм – Донетчина.

"В начале войны они объявили признание псевдореспублик в ОРДЛО, и выход на админграницы является логичным", – заметил военный эксперт. Однако, как будет складываться ситуация в каждой точке фронта – спрогнозировать сложно.

Война маневренная, война очень активная, тональность огневых поражений высокая, и даже обычный феномен везения никто не отменял,

– подытожил Черник.

Ситуация на Изюмском направлении: коротко

Оккупанты снова пытались наступать в Изюмском районе. Но ВСУ успешно отбили атаку врага – российские оккупанты отошли, понеся потери.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что планы россиян на Изюмском направлении полностью провалились. Дело в том, что оттуда российская армия планировала подойти к Славянску и Краматорску, чтобы оцепить украинские силы. Однако оккупанты не смогли этого сделать из-за сопротивления ВСУ, проблемы с логистикой и низкого боевого духа.

Так, на Изюмском направлении появляется возможность для контрнаступления ВСУ. Подразделения оккупантов там истощены и просят о ротации и доукомплектации.

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