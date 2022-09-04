На думку військового експерта Петра Черника, станом на сьогодні у росіян немає повноцінних сил для організації великих оперативних проривних наступів. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Намагаються ввести в оману

Тримання в постійній напрузі є логічним для усієї лінії розмежування, яка є доволі великою – понад 1000 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

Ймовірно, росіяни хочуть відвернути увагу від стягування техніки на Херсонський напрямок.

"Є східна воєнна мудрість: "Війна – це шлях обману". Прихована концентрація військ на одному напряму і, навпаки, показова на іншому – основа основ оперативного мистецтва", – сказав Черник.

Петро Черник вважає, що більш стратегічним для окупантів мав би залишатися східний плацдарм – Донеччина.

"На початку війни вони оголосили визнання псевдореспублік в ОРДЛО, і вихід на адмінкордони є логічним", – зауважив військовий експерт. Однак як складатиметься ситуація у кожній точці фронту – спрогнозувати складно.

Війна маневрова, війна дуже активна, тональність вогневих уражень висока, і навіть звичайний феномен везіння ніхто не скасовував,

– підсумував Черник.

Ситуація на Ізюмському напрямку: коротко

Окупанти знову намагалися наступати в Ізюмському районі. Та ЗСУ успішно відбили атаку ворога – російські окупанти відійшли, зазнавши втрат.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що плани росіян на Ізюмському напрямку повністю провалилися. Річ у тім, що звідти російська армія планувала підійти до Слов'янська та Краматорська, щоб оточити українські сили. Однак окупанти не змогли того зробити через опір ЗСУ, проблему з логістикою та низький бойовий дух.

Так, на Ізюмському напрямку з'являється можливість для контрнаступу ЗСУ. Підрозділи окупантів там виснажені й просять про ротацію та доукомплектацію.

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