Зважаючи на успіхи українських військових, витіснення окупаційних сил з Ізюмського напрямку є невідворотним. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

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ЗСУ зірвали плани росіян

Експерт зауважив, що у росії покладали великі надії на Ізюмський напрямок, позаяк там була велика кількість військ, в тому числі елітні підрозділи, які мали вийти до Слов'янська та Краматорська з півночі.

Певний темп розвивали російські сили в травні – на початку червня. Ці плани були зірвані. Перше – через героїчний опір українських сил, які не дали реалізувати найгірші сценарії. Друге – у зв'язку з цим опором і у зв'язку з тим, що не надходило фактично доукомплектування до російських сил, вони почали зазнавати деморалізації, почали з'являтися випадки дезертирства і не тільки,

– зазначив аналітик.

З його слів, після безуспішних спроб наступу на Слов'янськ окупанти вирішили частиною військ утримувати рубежі, які є на цьому напрямку, щоб переорієнтуватися на Південь.

"Українські сили на Півдні почали тиснути й, звичайно ж, ось цей контингент, який був під Ізюмом, він пішов на підсилення на Південь – на Запорізький і Херсонський напрямки. Це відкрило певні перспективи для українських Збройних сил", – вказав Мусієнко.

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"Кільце навколо Слов'янська розтискається"

На його думку, про успіхи ЗСУ на цьому напрямку свідчить те, що окупантів вибили з Богородичного, звідки вони планували розвивати наступ, а також що українські військові взяли під контроль панівні висоти навколо Святогірська. Така ж ситуація склалася поблизу Долини та Райгородка.

"До Долини українські сили шматок за шматком вигризають українську землю і зупинили їх просування. На сході – поблизу Райгородка вони зупинені по річці, вони не можуть просуватися там. Це дещо убезпечує цей напрямок", – вважає експерт.

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Крім того, як підкреслив співрозмовник, російські сили почали наступальні дії за двома напрямками в районі Сіверська і посилились на Авдіївському напрямку, щоб не давати українським силам оборони розвивати успіх на Ізюмському напрямку. Тим самим росіяни показують, що це їхнє вразливе місце.

Можливо зараз не йде про те, щоб повністю розгромити Ізюмське угруповання військ, але що можна констатувати, що кільце навколо Слов'янська по суходолу розтискається... Витіснення Ізюмського угруповування – це невідворотний процес,

– резюмував Мусієнко.

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