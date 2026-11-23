Владимир Зеленский заявил, что сейчас между украинцами и россиянами царит полная ненависть, ведь именно Россия начала войну против Украины. В то же время он не исключил, что дружеские отношения в будущем возможны, но для этого Россия должна предпринять конкретные шаги.

Об этом президент рассказал в интервью, сообщает Clash Report.

Что Зеленский сказал о ненависти между украинцами и россиянами?

Во время беседы Зеленского спросили, существует ли ненависть между украинцами и россиянами и может ли после окончания войны возобновиться дружба между народами.

Президент ответил, что сейчас уровень ненависти чрезвычайно высок, и причиной этого стала российская агрессия.

Сегодня, конечно, царит полная ненависть, и они ее начали. Я имею в виду, что они напали. Именно поэтому уровень ненависти такой высокий. Как это можно забыть? Это невозможно,

– подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о возможности дружеских отношений с россиянами, Зеленский отметил, что это будет зависеть от готовности России к конкретным шагам.

Можно ли с ними дружить? Это начнется, если они будут готовы предпринимать определенные шаги. Ответственность очень важна. Просто простить их, мол: "О, вы сделали что-то плохое", – нет. Это не просто что-то плохое,

– пояснил он.

В то же время президент выразил сомнение, что вопрос восстановления дружбы с россиянами вообще касается поколения, переживающего нынешнюю войну.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Путин лишь создает видимость стремления к миру, хотя на самом деле не собирается завершать войну против Украины. Он предостерег Трампа от чрезмерных надежд на быстрое дипломатическое урегулирование.

Украинский лидер подчеркнул, что российский диктатор на самом деле хочет убивать украинцев и уничтожить Украину как государство. Кроме того, Путин стремится оккупировать украинские территории, несмотря на публичные заявления о готовности к переговорам. Именно эти истинные намерения Кремля делают завершение войны в короткие сроки чрезвычайно сложной задачей.