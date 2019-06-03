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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Смогут ли националисты пройти в парламент после объединения

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      Выборы в парламент
      Выборы в парламент / 24 канал

      Новый состав Верховной Рады будет существенно отличаться от нынешнего. Найдется ли место в новом парламенте для националистов, которых на днях призвал объединиться Дмитрий Ярош – 24 каналу рассказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

      Согласно результатам социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", на внеочередных выборах в парламент проходят: "Слуга народа" с результатом 43,8% (среди тех, кто определился и точно будет голосовать), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%, "Европейская Солидарность" – 8,8%, ВО "Батькивщина" – 7,3%. Как показывает этот опрос, в первую пятерку не входит Всеукраинское объединение "Свобода", которое по мнению Дмитрия Яроша, могло бы стать площадкой для единого националистического списка.

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      На своей странице в Фейсбук Дмитрий Ярош написал, что лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм. Поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.

      Правда, судя по рейтингам, так считает очень мало украинцев.

      Если говорить о национализме – это не идеология политической партии, а состояние души. Размышляя под этим углом, получается, что националист – человек, который любит и болеет за свою страну. У нас националисты условно говоря это как Вакарчук, так и Тимошенко, и Порошенко. Все они декларируют, что будут работать ради Украины и ее благосостояния. Поэтому национализм нельзя присвоить какой-то одной политической партии,
      – убежден Виктор Таран.

      По мнению политолога, если смотреть под этим углом, то пусть избиратели сами решают, нужны ли им в парламенте представители левых партий, которые выступают за монополию государства, увеличение доли государственных предприятий. Ведь они негативно относятся к приватизации рынка земли и настаивают – государственное должно превалировать над личным, то есть в основе стоит государство, а не человек. Это все есть в их программе.

      Говорить, что мы защищаем Украину – это есть ничто иное как манипуляция. Украину и украинцев защищают все – Тимошенко, Порошенко, Вакарчук, и по-своему "Слуга народа". Поэтому нужны ли в парламенте партии, которые будут защищать украинские интересы да, в то же время, мы должны понимать как именно это будет делаться,
      – добавляет Виктор Таран.

      На вопрос – готовы ли украинцы объединяться на основе социал-националистической партии, такой как ВО "Свобода" – Виктор Таран отвечал что вряд ли, потому что в Украине нет такого завышенного запроса на радикализм.

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      Шансы зайти в парламент у таких партий эксперт оценивает как очень низкие. Еще одной причиной этому является тот факт, что на их электоральное поле зашел Порошенко со своими лозунгами про армию, язык и веру, и таким образом перехватил электорат.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Олег Тягнибок ВО "Свобода" Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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