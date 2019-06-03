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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи зможуть націоналісти пройти у парламент після об'єднання

      637 Читать новость на русском
      Вибори до парламенту
      Вибори до парламенту / 24 канал

      Новий склад Верховної Ради суттєво відрізнятиметься від нинішнього. Чи знайдеться місце в новому парламенті для націоналістів, яких днями закликав об’єднатись Дмитро Ярош – 24 каналу розповів політолог, глава центру "Ейдос" Віктор Таран.

      Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", на позачергових виборах до парламенту проходять: "Слуга народу" із результатом 43,8% (серед тих, хто визначився і точно голосуватиме), "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%, "Європейська Солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,3%. Як свідчить це опитування, до першої п’ятірки не входить Всеукраїнське об’єднання "Свобода", яке на думку Дмитра Яроша, могло б стати майданчиком для єдиного націоналістичного списку.

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      На своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ярош написав, що найкращим антивірусом від вірусу промосковського реваншизму є український націоналізм. Тому націоналісти обов'язково мають бути представлені у Верховній Раді і мати там потужну фракцію.

      Щоправда, судячи з рейтингів, так вважає врай мало українців.

      Якщо говорити про націоналізм – це не ідеологія політичної партії, а стан душі. Розмірковуючи під цим кутом, виходить, що націоналіст – людина, яка любить і вболіває за свою країну. У нас націоналісти умовно кажучи це як Вакарчук, так і Тимошенко й Порошенко. Всі вони декларують, що будуть працювати заради України та її добробуту. Тому націоналізм не можна присвоїти якійсь одній політичній партії,
      – переконаний Віктор Таран.

      На думку політолога – якщо дивитись під цим кутом, то нехай виборці самі визначаються, чи потрібні їм в парламенті представники лівих партій, які виступають за монополію держави, збільшення частки державних підприємств. Адже вони негативно ставляться до приватизації та ринку землі й наполягають – державне має превалювати над особистим, тобто в основі стоїть держава, а не людина. Це все є у їхній програмі.

      Говорити, що ми захищаємо Україну – це є не що інше як маніпуляція. Україну та українців захищають всі – Тимошенко, Порошенко, Вакарчук, і по-своєму "Слуга народу". Тому чи потрібні в парламенті партії, які захищатимуть українські інтереси – так, водночас, ми повинні розуміти як саме це робитиметься,
      – додає Віктор Таран.

      На запитання – чи готові українці об’єднуватись на основі соціал-націоналістичної партії, такої як ВО "Свобода" – Віктор Таран відповідав що навряд, бо в Україні немає такого завищеного запиту на радикалізм.

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      Шанси зайти в парламент у таких партій експерт оцінює як дуже низькі. Ще однією причиною чого є той факт, що на їхнє електоральне поле зайшов Порошенко зі своїми гаслами про  армію, мову та віру й таким чином перехопив електорат.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ВО "Свобода" Олег Тягнибок
      Джерело: 24 канал
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