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      Смогут ли проголосовать украинские политзаключенные в тюрьмах России

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      Смогут ли украинские политзаключенные в тюрьмах России проголосовать на выборах
      Смогут ли украинские политзаключенные в тюрьмах России проголосовать на выборах / Фото из открытых источников

      Количество украинских политзаключенных в России приближается к 100. Все они не смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта.

      Адвокат Николай Полозов написал у себя на Facebook-странице, что никаких консулов ​​и членов избирательных комиссий российские власти не допустят ни в СИЗО "Лефортово", ни в любые другие СИЗО и тюрьмы.

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      Он добавил, что на территории аннексированного Крыма, где содержится значительное количество политзаключенных, "все украинское под запретом принципиально, а консулы туда доступа не имеют". Кроме того, адвокат написал, что ЦИК Украины еще 27 декабря 2018 года постановлением № 274 закрыла все 5 избирательных участков на территории России.

      Мера абсолютно правильная и адекватная, учитывая стремление российских властей оказать негативное воздействие на проведение и результат выборов в Украине,
      – отметил Полозов.

      Поэтому украинские политзаключенные и военнопленные не смогут принять участие в этих выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.

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      Теги: Новости России Выборы Президента 2019 Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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