Смогут ли проголосовать украинские политзаключенные в тюрьмах России

Количество украинских политзаключенных в России приближается к 100. Все они не смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта.

Адвокат Николай Полозов написал у себя на Facebook-странице, что никаких консулов ​​и членов избирательных комиссий российские власти не допустят ни в СИЗО "Лефортово", ни в любые другие СИЗО и тюрьмы.

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Он добавил, что на территории аннексированного Крыма, где содержится значительное количество политзаключенных, "все украинское под запретом принципиально, а консулы туда доступа не имеют". Кроме того, адвокат написал, что ЦИК Украины еще 27 декабря 2018 года постановлением № 274 закрыла все 5 избирательных участков на территории России.

Мера абсолютно правильная и адекватная, учитывая стремление российских властей оказать негативное воздействие на проведение и результат выборов в Украине,

– отметил Полозов.

Поэтому украинские политзаключенные и военнопленные не смогут принять участие в этих выборах президента Украины ни при каких обстоятельствах.

Главные даты президентских выборов в Украине