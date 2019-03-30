Чи зможуть українські політв'язні проголосувати у тюрмах Росії

Кількість українських політв'язнів у Росії наближається до 100. Усі вони не зможуть проголосувати на виборах президента України 31 березня.

Адвокат Микола Полозов написав у себе на Facebook-сторінці, що жодних консулів і членів виборчих комісій російська влада не допустить ні у СІЗО "Лефортово", ні в будь-які інші СІЗО і в'язниці.

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Він додав, що на території анексованого Криму, де утримується значна кількість політв'язнів, "все українське під забороною принципово, а консули туди доступу не мають". Крім того, адвокат написав, що ЦВК України ще 27 грудня 2018 року постановою № 274 закрила всі 5 виборчих дільниць на території Росії.

Міра абсолютно правильна і адекватна, з огляду на прагнення російської влади надати негативну дію на проведення і результат виборів в Україні,

– зазначив Полозов.

Тож українські політв'язні і військовополонені не зможуть взяти участь у цих виборах президента України ні за яких обставин.



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