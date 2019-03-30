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      Чи зможуть українські політв'язні проголосувати у тюрмах Росії

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      Чи зможуть українські політв'язні у тюрмах Росії проголосувати на виборах
      Чи зможуть українські політв'язні у тюрмах Росії проголосувати на виборах / Фото з відкритих джерел

      Кількість українських політв'язнів у Росії наближається до 100. Усі вони не зможуть проголосувати на виборах президента України 31 березня.

      Адвокат Микола Полозов написав у себе на Facebook-сторінці, що жодних консулів і членів виборчих комісій російська влада не допустить ні у СІЗО "Лефортово", ні в будь-які інші СІЗО і в'язниці.

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      Він додав, що на території анексованого Криму, де утримується значна кількість політв'язнів, "все українське під забороною принципово, а консули туди доступу не мають". Крім того, адвокат написав, що ЦВК України ще 27 грудня 2018 року постановою № 274 закрила всі 5 виборчих дільниць на території Росії.

      Міра абсолютно правильна і адекватна, з огляду на прагнення російської влади надати негативну дію на проведення і результат виборів в Україні,
      – зазначив Полозов.

      Тож українські політв'язні і військовополонені не зможуть взяти участь у цих виборах президента України ні за яких обставин.

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      Теги: Новини України Новини Росії Президентські вибори 2019 Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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