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      Усіх кримських татар, затриманих під час масових обшуків, вивезли до Росії, – адвокат

      52 Читать новость на русском
      Обшуки у Криму
      Обшуки у Криму / Соцмережі

      Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ.

      Ймовірно, що затриманих повезли до Ростова-на-Дону, про це правозахисник написав на своїй сторінці у Facebook.

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      Напередодні член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель написала, що у затриманих в Криму залишилося на півострові 55 дітей.

      У мережі також опублікували фото, на яких діти арештованих просять звільнити їх батьків.

      "Ми мирні мусульмани, а не терористи", – пояснюють вони.

      Що відомо про затримання кримських татар?27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яку в Росії вважають екстремістською.

      Затримали 23 особи, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних. Окупаційний суд виніс рішення арештувати усіх до 15 травня.

      29 березня російські силовики затримали 24 кримськотатарського активіста, Едема Ячікова, якого заарештували заочно. Поки його місцеперебування невідоме.

      Українська омбудсмен Людмила Денісова припустила, що кримчан могли відвезти навіть до Москви. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини Криму Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Анексія Криму
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